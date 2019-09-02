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’de feci kamyon eve girdi: 4 ölü

’nin Hacılar ilçesinde freni boşalan belediye tankeri eve girdi. Evin tamamen yıkıldığı kazada araçtaki 3 kişi ile evdeki bir kişi öldü

Ali ALTUNTAŞ
ALİ ALTUNTAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2019
Kayseri’de feci kaza kamyon eve girdi: 4 ölü
Kayseri'nin Hacılar ilçesi Erciyes yolunda kamyon sürücüsü, aracıyla müstakil eve çarptı. Kaza sonucu ev yıkılırken, kazada araç içinde bulunan 3 kişi ile evde bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Kayseri'nin Hacılar ilçesine meydana gelen olayda Erenler Caddesi'nde seyir halindeki 38 YL 788 plakalı kanal açma aracı, Nuh Acar'a ait bahçe duvarını yıkarak evin üzerine devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Kazada 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler uzun süre evin enkazında arama çalışmaları sürdürdü. Kazaya ilişkin Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, aracın belediyeye ait olduğunu ölenlerden 3'ünün araçta bulunan 3 görevli olduğunu aktardı. Günaydın hayatını kaybeden bir kişinin de evde bulunan bir vatandaş olduğu bilgisini verdi. Yine evde bulunan bir kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.Belediye aracında hayatını kaybedenlerin Ahmet Altıparmak, Ali Suna ve Ahmet Karaçam olduğu öğrenildi. Aracın çarptığı evde ise Fatma Apravcı'nın hayatını kaybettiği, o sırada balkonda olan Nuh Apravcı'nın da yaralandığı öğrenildi.

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Kayseri’de feci kaza kamyon eve girdi: 4 ölü
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