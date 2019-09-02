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Nişan yolunda yaptılar: 3'ü çocuk, 7 yaralı

'da, nişan törenine giden ailenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 09:56
Nişan yolunda kaza yaptılar: 3'ü çocuk, 7 yaralı

Kaza, saat 06.00 sıralarında Aksaray- Konya karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi.

Ağrı'dan Antalya'ya bir yakınlarının nişan törenine giden Erdal Narman (43) yönetimindeki 04 DC 749 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Taklalar atarak hurdaya dönen aracın sürücüsü Erdal Narman ile beraberindeki Vural Narman (36), Hassı Narman (65), Mihriban Narman (25), Zozan Narman (15), Muhammed Narman (2) ve Alanur Narman (3) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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Nişan yolunda kaza yaptılar: 3'ü çocuk, 7 yaralı
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