On numara ne zaman çekiliyor? 2 Eylül 2019 on numara çekilişi saat kaçta yapılacak?

Milli Piyango İdaresi tarafından bugün çekilecek olan On Numara geçtiğimiz hafta ödülü 6 kişiye paylaştırmıştı. On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. Şans oyunu seven ve ilgilenen kişiler "2 eylül On numara ne zaman çekiliyor?" sorusunun cevabını arıyor. İşte detaylar…

ON NUMARA NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

2 Eylül Pazartesi akşamı yapılacak olan On Numara çekilişi 21.15'te Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesinde canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş sonuçları belli olduğunda kazandıran numaraları haberimizde görüntüleyebileceksiniz.