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'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

’nun Fatsa ilçesinde 3 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2019 14:19
Ordu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Fatsa-Kumru karayolu 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yücel Değirmen yönetimindeki 08 DG 062 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Salih Göv yönetimindeki 06 FF 1485 plakalı otomobile ile ve daha sonra da arkasından gelen Şaban Toplu idaresindeki 52 AB 709 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Şaban Toplu olay yerinde hayatını kaybederken, diğer sürücü Yücel Değirmen ise yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ordu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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