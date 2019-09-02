Tekirdağ? Çorlu'da kendisine boşanma davası açan eşi Melike Baştürk ve sevgilisi Salih Durmuş'u tabancayla vurarak öldürmekten aranan zanlı N.B., memleketi Yalova'da yakalandı. Cinayetin ardından harekete geçen polis ekipleri şüphelinin Yalova'ya kaçtığının belirlenmesi üzerine Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Harekete geçen emniyet güçleri, katil zanlısının Adnan Menderes mahallesi TOKİ konutlarındaki evinin etrafında önlem aldı. Zanlı N.B. evine girdiği sırada sivil polisler tarafından yakaladı. Emniyet binasından çıkarılırken basın mensuplarının "Pişman mısınız" şeklindeki sorusuna ise N.B., "Namusumu temizledim. Pişman değilim. Yine yaparım" diye cevap verdi.

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