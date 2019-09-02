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Son dakika haberi: ’den ve o iller için sağanak ve uyarısı! 3 Eylül

tarafından yayımlanan son dakika raporlarına göre yurdumuzun birçok kesiminde bu hafta itibariyle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlar bekleniyor. Bugün içinse vatandaşlar evden çıkmadan önce “Bugün hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne ait son tahmin raporlarını haberimizde derledik. İşte illerimize göre günlük ve saatlik hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi: 3.9.2019 06:51 Güncelleme Tarihi: 3.9.2019 07:04
Son dakika haberi: Meteoroloji’den İstanbul ve o iller için sağanak ve hava durumu uyarısı! 3 Eylül

Eylül ayına girmemizle birlikte orta vadeli tahminlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar daha fazla yer almaya başladı. Bu haftadan itibaren birçok ilimizde kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor. Haftanın ikinci gününde vatandaşlar plan yapmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını merak ederken gözler Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan son hava durumu tahminlerine çevrildi. Bugün için Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Perşembe gününden itibaren ise birçok ilimizde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

3 EYLÜL 2019 HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait son haritalı raporları haberimizde bulabilirsiniz. İşte illerimize göre saatlik ve günlük hava durumu tahminleri…

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Son dakika haberi: Meteoroloji’den İstanbul ve o iller için sağanak ve hava durumu uyarısı! 3 Eylül
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