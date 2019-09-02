Son dakika haberi: Meteoroloji’den İstanbul ve o iller için sağanak ve hava durumu uyarısı! 3 Eylül

Eylül ayına girmemizle birlikte orta vadeli hava durumu tahminlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar daha fazla yer almaya başladı. Bu haftadan itibaren birçok ilimizde kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor. Haftanın ikinci gününde vatandaşlar plan yapmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını merak ederken gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan son hava durumu tahminlerine çevrildi. Bugün için Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Perşembe gününden itibaren ise birçok ilimizde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

3 EYLÜL 2019 HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait son haritalı raporları haberimizde bulabilirsiniz. İşte illerimize göre saatlik ve günlük hava durumu tahminleri…