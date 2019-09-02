Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kaza, 13.15 sıralarında Adapazarı - Karasu yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Karasu istikametinden Adapazarı istikametine gitmekte olan sürücü ismi henüz belirlenemeyen 54 ZK 354 plakalı kamyonet, Kömürlük Mahallesi mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ise yaralı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU