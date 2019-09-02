Tuzsuz kuruyemiş kalbe bağlı ölüm riskini azaltıyor

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Avrupa?Kardiyoloji Derneği (ESC) Kongresi'nde sunulan bir araştırmaya göre, tuzsuz kuruyemiş kalp hastalıklarına bağlı ölüm riskini azaltıyor. İranlı bilim insanları tarafından yapılan çalışma, düzenli olarak haftada iki kez fındık, ceviz ve badem gibi tuzsuz kuruyemiş tüketiminin kalp damar hastalıklarından ölüm olasılığını yüzde 17 azalttığını ortaya koydu. Çalışma, 12 yıl boyunca 35 yaş üstü 5 bin 500 kişinin beslenmesini gözlemlenerek yapıldı. Araştırmacı Noushin Mohammadifard, "Sağlık için en yararlı kuruyemişler tuzsuz ve çiğ olanlar" dedi.