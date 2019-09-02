Yasak bitti, tezgahlar doldu

Balık avı sezonu açıldı. Marmara Denizi'ne açılıp sezonun ilk avından dönen balıkçıları, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karşıladı. Teknelerin kıyıya yaklaşmasıyla birlikte halde bekleyen esnaf, alışveriş için birbirleriyle yarıştı. Vali Yerlikaya, halde karşıladığı balıkçılara bolluk dileğinde bulundu. Sezonun ilk mezatını da yapan Yerlikaya, "Dün Cumhurbaşkanımız 'Vira Bismillah' dedi, dualarla uğurladı. Biz de şafak vakti geldik, ilk mezatı açıyoruz. Marmara'nın kurusu istavrit sizi çok özlemiş, İstanbulluları çok özlemiş. Mezatı açıyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Balıkçılarla istişare ettiğini söyleyen Yerlikaya, istavritin kasasını 300 Türk Lirası olarak belirledi. Mezatın ardından dua edildi ve esnaf sezonun ilk alışverişi için pazarlığa koyuldu. Rizeli balıkçı Ali Kemal Aktaş ise "Bu yıl hayırlı ve güzel bir sezon geçecek. Palamut işi biraz sıkıntılı, olursa da biraz geç vakitte olacak. İnşallah bu yıl hamsiden umutluyuz. Vatandaşlarımız uygun fiyatta, bol hamsi tüketecek" dedi.

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