500 kilo altın iddiası heyecan yarattı

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Gönence Mahallesi'nde ikamet eden Nevriye Köroğlu, 500 kilo altın iddiası üzerine evinin yanı başındaki arazide resmi izin alarak kazı başlattı.Kazı çalışmaları jandarmanın gözetiminde devam ederken, 500 kilo altın iddiasını duyan mahalle sakinleri de bölgede toplanarak çalışmaları meraklı gözlerle takip etti.Gönence Muhtarı Bayram Ali Ayten, kazı çalışmalarının 5-6 metre derinlikte sürdüğünü belirterek, "İddialara göre, burada 500 kilo altın varmış. Altın çıkarsa inşallah köyümüz adına seviniriz. Köyümüzün çocuğu Nevriye Köroğlu, mahallemizi de faydalandırır" diye konuştu.