Av sezonu başladı balık ucuzladı

BUGÜN NELER OLDU

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte "Vira Bismillah" diyen balıkçılar, ağlarını sezonun ilk balıkları olan hamsi, istavrit, mezgit ve barbun ile doldurdu. Tezgahlara da bereket geldi. İstanbul'da Hamsi 15 liraya, istavrit de 12 liraya kadar düştü.Yeni av sezonunun iyi başladığını belirten Kasımpaşalı balıkçılardan Hasan Uçmaz, "Bu yıl hamsi ve istavrit daha bol ve ucuz olacak halk daha ucuza balık yiyecek" derken, Halil Çatkaş da vatandaşın daha ucuz balık yiyebilmesi için balık hallerinin kontrol altına alınması gerektiğine dikkat çekti. Trabzon'da da balıkçı tezgahları fiyatları düşen istavrit ve mezgitle doldu. İstavrit ve mezgitin kilosu 5 ile 10 lira arasında değişirken, çingene palamut tanesi 10 liradan, levrek ve çupra kilosu 25 liradan satılıyor. Eskişehir'de de 4 aydır balığa hasret kalanlar soluğu balıkçılarda aldı. Hamsi ve istavritin kilosu 20, barbunyanın kilosu ise 35 liradan satıldı.