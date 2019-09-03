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Balıkçıların ağına erkek cesedi takıldı

Giriş Tarihi: 3.9.2019
Bursa'nın Mudanya ilçesinde balıkçıların ağına bir erkek cesedi takıldı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan 40 yaşlarındaki cese Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin, 83 gün önce Gemlik'te arızalanan teknelerinden yüzmek için suya atladıktan sonra kaybolan Serdar Sincan'a ait olduğu üzerinde duruluyor. Aynı olayda muhasebeci mali müşavir Yaman Şipka, 12 saat kaldığı denizden sağ kurtarılırken, Serdar Sincan'ın eşi Natalie Sincan'ın cansız bedenine ise 20 saat sonra ulaşılmıştı.
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Balıkçıların ağına erkek cesedi takıldı
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