Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Bariyer demirleri otomobile ok gibi saplandı: 2 yaralı

Bariyer demirleri otomobile ok gibi saplandı: 2 yaralı

’da kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bariyer demirlerine çarptı. Kazada bariyer demirleri otomobile ok gibi saplanırken, 2 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2019 17:10

Kaza, merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi Gülistan Alt Geçidi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden havaalanı istikametine seyir halinde olan Ö.P. (40) idaresindeki 42 U 5591 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki bariyer demirlerine çarptı. Kazada demirler otomobile ok gibi saplanırken, sürücü ve yanında bulunan K.P. (37) yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bariyer demirleri otomobile ok gibi saplandı: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN