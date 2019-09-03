Cezaevinden izinli çıktılar uyuşturucu satarken narkotimlere yakalandılar

Edinilen bilgilere göre, sokak satıcılarına yönelik çalışmalar yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, açık cezaevinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hükümlü bulunan ve eğitim sebebi ile mesai saatlerinde izinli olarak çıkan S.E. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen narkotimler S.E. adlı şahsı takibe aldı. Polis ekipleri, sabah saatlerinde cezaevinden çıkan S.E.'nin eşini hastaneye bıraktıktan sonra otogar yakınlarında aracına İskilip Açık Cezaevi'nden izinli çıkan T.Y. isimli şahsı aldığını tespit etti. Narkotimler şahısların içinde bulunduğu aracı bir süre takip ettikten sonra Hıdırlık kavşağında durdurdu. Şahıslar üzerinde ve otomobilde yapılan aramada 5 adet extacy hap ile 14 adet yeşil reçeteye tabii ilaç ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılar, açık ceza evinden izinli çıkan Y.C.Y. isimli şahsın İstanbul'dan kendilerine uyuşturucu madde getireceği ve şahıs ile Gazi Caddesi üzerinde buluşacaklarını belirtti. Bunun üzerine belirtilen yerde beklemeye başlayan narkotimler bir süre sonra Y.C.Y. isimli şahsı gözaltına aldı. Şahsın yanında bulunan valizlerde yapılan aramada 50 adet extacy hap ile 3 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şahıslardan S.E.'nin sabah cezaevinden çıkarak gittiği eşinin ailesine ait evde yapılan aramada ise toplam 650 adet extacy hap, 70 gram skunk maddesi ile 770 adet yeşil reçeteye tabi ilaç ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.



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