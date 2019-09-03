Devlet Eymen’i koruyamadı

Korkunç cinayet, İzmir'de meydana geldi. İzmir Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşinden ayrılan Mine Durak'ın 5 yaşındaki oğlu Eymen Sadık Durak'a iyi bakılmadığı ve şiddet uygulandığı ihbarı üzerine araştırma başlattı. Mine Durak'ın akrabası Z.Ç.'nin, 14 Ağustos'ta polise başvuru yapıp anne ve sevgilis Serkan Elçetin'in küçük çocuğa şiddet ve cinsel istismar uyguladığını, çocuğun video görüntülerinde vücudunda darp izleri gördüğünü söylediği öğrenildi. Bunun üzerine Elçetin gözaltına alındı. Anneye ise ulaşılamadı.



ÖNCE SERBEST KALDI

Elçetin'in ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Daha sonra yakalanan anne ise cinayeti itiraf etti. Anne Durak oğlunun Çeşme'den İzmir'e dönerken sevgilisi tarafından arabada dövüldüğü sırada öldüğünü, çocuğun cesedini gizleyecek yer bulamadıkları için 2 gün otomobilde dolaştırdıklarını anlattı. Bunun üzerine ekipler anne Mine Durak'ın, erkek arkadaşı Serkan Elçetin ile ona yardım ettiği iddiasıyla kardeşi E. Elçetin'i yeniden gözaltına aldı.

Minik Eymen'in ölümünden önce aile içi şiddete uğradığı ortaya çıktı

ÖLÜME Mİ TERK ETTİLER?

Anne Durak'ın ifadesi doğrultusunda Kaynaklar Mahallesi'ndeki tandırda yapılan aramada Eymen'in elleri ayakları bağlanmış halde poşette cesedi bulundu. 3 zanlı adliyeye sevk edildi. Anne Durak ile erkek arkadaşı Elçetin çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



SON SÖZLERİ: ANNEM BENİ YERE FIRLATTI

Eymen'in, annesinin iyi bakamadığı gerekçesiyle daha önce Aydın Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce alınıp, çocuk bakımevine yerleştirildiği, daha sonra annenin talebi üzerine geri verildiği öğrenildi. İddiaya göre anne Durak ve erkek arkadaşı küçük çocuğa şiddet uygulamaya devam etti. İşkencenin görüntüleri ortaya çıktı. Aile yakınları bu görüntülerle CİMER ve emniyete başvurdu. Küçük çocuğun olaydan kısa süre önce gözündeki morluğu soran apartman görevisine de "Annem beni kaldırıp yere fırlattı" dediği ortaya çıktı.