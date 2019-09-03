Elanur’u kurtarıp kendileri can verdi

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş'ta, önceki gün piknik yapmak için Ayşepınar Mesire Alanı'na giden ailenin 15 yaşındaki Elanur Niğdelioğlu, Ceyhan Nehrine düştü. Elanur'un çırpındığını gören annesi Hatice Niğdelioğlu (35) ile ablası ı Nehir Niğdelioğlu (17) da suya atladı. Elanur'u kurtarıp kıyaya getirmeyi başaran anne ve büyük kızı, bu sırada yorgunluğun da etkisiyle akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, 2 saat sonra anne ve kızının cesetlerini buldu.Manisa'nın Kula ilçesinde, önceki gün Yurtbaşı Mahallesindeki sulama göletine giden Samet Sefa Sezgin ile Akın Karga serinlemek izin suya girdi. Ancak bir süre sonra çırpınmaya başlayan ikili, suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Samet sefa Sezgin'in (18) cesedini sudan çıkardı. Kaybolan Akın Karga (43) ise AFAD ve İzmir Polis Arama Kurtarma ekiplerine bağlı dalgıç polisler tarafından aranıyor. Ölen Samet Sefa Sezgin'in dün doğum günü olduğu öğrenildi. İstanbul Sarıyer'de de Çayırbaşı mevkisinde denizde bir erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin kimlik tespit çalışması sürüyor.