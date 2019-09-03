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yatan iller ve yatmayan iller hangileri? 2019 Evde bakım maaşı sorgulama ekranı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan il il yatmaya devam ediyor. Eylül ayına girmemizle birlikte evinde hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç kimselere bakanlar evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması yapıyor. İl il yatmaya devam eden bakım maaşlarına 2019 yılında zam yapılmıştı. Başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyen, tek başına ihtiyaçlarını (beslenme, giyinme, tuvalet, merdiven inip çıkabilme gibi) gideremeyenlere bakanlar, bakım maaşı alabilmektedir. İşte evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgulama listesi…

Giriş Tarihi: 3.9.2019 18:11 Güncelleme Tarihi: 3.9.2019 18:11
Evde bakım maaşı yatan iller ve yatmayan iller hangileri? 2019 Evde bakım maaşı sorgulama ekranı!

yatan iller güncel olarak yatırılmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşlarını il il hesaplara yatırıyor. Her ayın belli dönemlerinde yatan bakım maaşlarının yattığı illeri anlık olarak takip edebilirsiniz. Bakım maaşından yararlanabilmek için; tam teşekküllü bir hastaneden alınmış olması gereken ağır engelli olduğunu belirten bir sağlık kurulu yazısı. Bu yazıda engel oranının yüzde elli üzerinde olduğu ve ağır engelli kısmında da evet olarak belirtilmesi gerekmektedir. Peki Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Güncel olarak yatırılan evde bakım maaşı sorgulanmaya devam ediyor. İşte tüm detaylar...

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Evde bakım maaşı yatan iller ve yatmayan iller hangileri? 2019 Evde bakım maaşı sorgulama ekranı!
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