İki kadın daha koca kurbanı

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da ve Niğde'de iki kadın, eşleri tarafından silah ve bıçakla öldürüldü. İlk olay Niğde'de meydana geldi. Aşağı Kayabaşı Mahallesi Öğretmenler Okulu 4 Sokak'taki Aybarlar İnci Apartmanı'nın 4. katındaki dairede 18.00 sıralarında, boşanma aşamasında olan Sibel Çetinel (41) ve eşi Murat Çetinel (43) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Çetinel, tabancayla eşine ateş etti. 4 çocuk annesi Sibel Çetinel, merminin başına isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken, Murat Çetinel olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Sibel Çetinel'in öldüğü belirlendi. Polis ekipleri Murat Çetinel'i yakalamak için çalışma başlattı. Ankara'da ise işlettiği çiğ köfte dükkanını dün öğle saatlerinde kapatarak Mamak ilçesi Bahçeleriçi Mahallesi'ndeki evine giden İbrahim Köksal (40), 17 yıllık eşi Sibel Köksal ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim Köksal, eşini önce boğdu sonra bıçakladı. Kadının olay yerinde hayatını kaybetmesinin ardından polisi arayan Köksal, eşini öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri Köksal'ı gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Sibel Köksal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Köksal çiftinin 4 çocukları olduğu öğrenildi. ANKARA