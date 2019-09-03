İstanbul'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Aksaray istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin bulunduğu 34 VA 3390 plakalı motosiklet, Laleli Ordu Caddesi'ndeki Tramvay durağındaki trafik ışıklarında, sürücüsünün üzerinden kimlik çıkmayan 52 PB 167 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi yola savruldu. Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan motosikletteki diğer kişi ise ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekibi kazaya karışan otomobilin sürücüsünü gözaltına alırken, kaza sebebiyle yoldaki trafik akışı ise tek yönden kontrollü olarak sağlandı.