Kaş ormanları alev alev

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını 6 saat sonra kısmen kontrol altına alındı. Yuvacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle dün 15.00 sıralarında yangın çıktı. Havanın kuru ve nemin düşük olması nedeniyle yayılan yangına 12 helikopter, 60 arazöz, 7 dozer, 11 su tankeri ve 270 orman işçisi müdahale etti. Bölgeye Kaş Belediyesi'ne bağlı işçilerin yanı sıra çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri ve arazöz takviyesi yapıldı. Yangın 6 saat sonra kısmen kontrol altına alındı.Yangın bölgesindeki gelişmeleri ilk andan itibaren takip eden Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, helikopterle çok ciddi bir müdahale yapıldığını ve yerleşim yerlerine doğru yönelen tehdidin ortadan kalktığını söyledi. Başkan Ulutaş, "Burası 23 senelik bir orman. Ormanımız yanıyor, ciğerimiz yanıyor. İnşallah daha fazla ağaçlarımız yanmadan neticelendiririz" diye konuştu. Bu arada Balıkesir'in Erdek ilçesi Oduncuyolu mevkisinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını, saat 21.00 itibarı ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sabah saatlerine kadar süreceği bildirildi.