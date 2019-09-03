Koca dayağı bu hale getirdi

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Toptepe köyünde yaşayan Saime Akkurt, eşi Medeni Akkurt'un kendisine şiddet uygulaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Yıllardır eşinden şiddet gördüğü belirtilen 40 yaşındaki Saime Akkurt'un tedavisi Midyat Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde 25 gündür devam ediyor. Hastaneye "merdivenden düşme" olarak bildirilen olay daha sonra darp olduğu anlaşılınca hastane yönetimi tarafından jandarmaya haber verildi.



ÇOCUKLARINI DA TEHDİT EDİYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatan Jandarma eşine şiddet uygulayan 42 yaşındaki Medeni Akkurt'u gözaltına aldı. Bir süre gözaltında kalan Akkurt, çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Genç kadının kardeşi Abdurrahman Bakır, Medeni Akkurt'un çocuklarına da şiddet uygulayarak tehdit ettiğini öne sürdü. Medeni Akkurt'un serbest bırakılmasına tepki gösteren Bakır, "Kız kardeşimi çocuklarının gözünün önünde darp ediyor. Sonra merdivenden düştü diye hastaneye kaldırıyor. Hastanedeki görevliler şüphelenince dayak yediği anlaşılıyor ve jandarmaya haber veriyorlar. Jandarma o adamı gözaltına alıyor ama sonra serbest kalıyor. Kız kardeşimin ikinci Emine Bulut olmaması için o adamın tutuklanmasını istiyorum. Kendisi zaten uzun süredir kız kardeşime şiddet uyguluyormuş" dedi. 25 gündür hastanede beyin travması nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınan Saime Akkurt'un durumu hala ciddiyetini koruyor.

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