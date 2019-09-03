Kocası tarafından öldüresiye dövülen Saime Akkurt'un akrabası anlattı

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Taşköy'de yaşayan 11 çocuk annesi Saime Akkurt, eşi tarafından öldüresiye dövülerek darp edildiği iddiasıyla bir aydır verdiği yaşam mücadelesini kazandı. Eşi Medeni Akkurt doktorlara merdivenlerden düştüğünü söylemişti. Doktorların yaptığı inceleme sonrasına dayak yediği tespit edilen Akkurt, Midyat Devlet Hastanesinin ardından Mardin ve Diyarbakır'daki hastanelerde verdiği yaşam mücadelesini 25 gün sonra kazanarak yeniden Midyat Devlet Hastanesine getirildi. Bugün taburcu edilen Saime Akkurt'un yakın akrabası E.E., 11 çocuk annesi Akkurt'un eşinin hala serbest dolaştığını ve yeni bir Emine Bulut cinayeti yaşamak istemediklerini söyledi. Şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan Medeni Akkurt sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Saime Akkurt 25 gün boyunca yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kazanarak hastaneden eşinin yakın akrabaları tarafından taburcu edildi.



"İKİNCİ EMİNE BULUT OLMASIN"



Yaşanan olaylarla ilgili konuşan E.E. Saime Akkurt'u eşi Medeni Akkurt ve yakın akrabalarından kurtardıkları gerekçesi ile tehdit aldıklarını ifade etti. E.E., "20 seneden beri ilk günden itibaren şiddet görüyor. Rahmetli annesine söylüyor. Annesinin elinden bir şey gelmiyor babasına söylüyor babası 'Eşindir sever de döver de' diyor. Severek evlendi eşi ile. 11 çocuğu var en büyüğü 18 yaşında en küçüğü 6 aylıktır. Ben kadını görünce erkekliğimden utandım" dedi.



E.E. kadının kocası tarafından bütün köye deli olduğunu yayıldığını ifade ederek, "Kadın olay günü namazlık üstünde kocasına yalvarıyor. Kadını çocukları önünde dövüyor sonra çocukları dışarı çıkarıyor kafasına vura vura bırakıyor. Tek amacı onu öldürmek. Kadını odaya istiyor 5-6 saat odaya kilitliyor ve kadının kocası çocuklarına anneniz sizinle şakalaşıyor diyor. Kasten uyuyor şakası yapıyor diyor. Sonradan kadının komşuları kadını Midyat Devlet Hastanesine götürüyor. Kadın, Mardin'e sevk edildi. 25 gün yoğun bakımda kaldı. Diyarbakır Tıp Fakültesine yönlendiriyor. Diyarbakır'da eşi doktorlara eşimin ailesi beni ve eşimi öldürecek diye ifade veriyor. Gizliden hastaneden çıkarıyor Midyat'a götürüyor. Kimsenin haberi yok. İkinci Emine Bulut olmasın dedim. Sağ olsun amca çocukları ona sahip çıktı. Bizim uğraşımız boşa gidiyor adam dışarı da ve etrafı tehdit ediyor" dedi.

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