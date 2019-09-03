‘Makasçılar’ yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkisi'nde araçların arasından makas atarak ilerleyen ve o anları cep telefona kaydedip görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan sürücüleri takibe aldı. Görüntülerdeki araçların 34 VA 2207 VE 34 LA 6103 plakalı otomobiller olduğu ve sürücülerinin B.F ve F.O isimli kişiler oldukları tespit edildi. Ardından evlerine düzenlenen operasyonda, B.F. ve F.O. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden F.O.'ya toplamda 2 bin 4 lira para cezası kesildi. Diğer şüpheli B.F'ye ise, 2 bin 239 lira para cezası kesildi. Sürücülerin her ikisinin de ehliyetlerine geçici olarak el konulurken, 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacakları öğrenildi. Bu arada Düzce'de bir düğün konvoyunun önünde drift yapan iki araca toplam 10 bin 20 lira para cezası uygulandı. Araçlar otoparka çekildi.