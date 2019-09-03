Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 4 Eylül

Meteoroloji'den art arda son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Hafta ortası itibari ile işlerine gidecek olanların yanında çeşitli planları olanlar yahut çocuklarını okula bırakacak olan veliler 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. MGM de, vatandaşların bu merakını gidererek gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Ülkemiz genelindeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağını açıklayan kurum, mevsim normalleri civarında seyredeceğini duyurdu. Öte yandan, Akdeniz ve Marmara'da görülecek ve İstanbul'un kuzey kesimlerinde de etkisini hissettirecek sağanak yağışlara dikkat çekildi.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 4 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA

Haberimizin ilerleyen sayfalarından 4 Eylül 2019 Çarşamba günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir, İstanbul başta olmak üzere birçok il için beklenen sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.