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'den son dakika ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 4 Eylül

Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi. Okullarda uyum programı da başlarken 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabı gerek işe gidecekler gerekse çocuklarını okula bırakacak olan veliler tarafından oldukça merak ediliyor. MGM de gün içerisinde beklediği hava durumu tahmin raporu ile sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden duyururken İstanbul başta olmak üzere birçok il için kuvvetli yağışlara dikkat çekti. Ülke genelindeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklemediğini duyuran Meteoroloji, kuvvetli rüzgarın da Akdeniz kıyıları ile Marmara ve Kuzey Ege'de etkisini hissettireceğini açıkladı. Haberimizin detaylarından 4 Eylül 2019 Çarşamba günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarıları hakkında bilgi sahibi olabilir, merak ettiğiniz illerin sıcaklık değerlerini öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 4.9.2019 07:26 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 07:28
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 4 Eylül

'den art arda son dakika ve sağanak yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Hafta ortası itibari ile işlerine gidecek olanların yanında çeşitli planları olanlar yahut çocuklarını okula bırakacak olan veliler 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. MGM de, vatandaşların bu merakını gidererek gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Ülkemiz genelindeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağını açıklayan kurum, mevsim normalleri civarında seyredeceğini duyurdu. Öte yandan, Akdeniz ve Marmara'da görülecek ve İstanbul'un kuzey kesimlerinde de etkisini hissettirecek sağanak yağışlara dikkat çekildi.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 4 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA

Haberimizin ilerleyen sayfalarından 4 Eylül 2019 Çarşamba günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir, İstanbul başta olmak üzere birçok il için beklenen sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 4 Eylül
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