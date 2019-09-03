Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Muğla'da motosikletler çarpıştı: 1'i çocuk 2 ölü

'da motosikletler çarpıştı: 1'i çocuk 2 ölü

Dalaman ilçesinde sürücüsünün polisin "dur" ihtarına uymayarak ters yönden kaçmaya çalıştığı motosiklet ile karşı yönden farı sönük halde gelen ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosikletin çarpışması sonucu 2 sürücü de yaşamını yitirdi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2019 01:49 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 02:02
Muğla'da motosikletler çarpıştı: 1'i çocuk 2 ölü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, sürücüsünün polisin "dur" ihtarına uymayarak ters yönden kaçmaya çalıştığı motosiklet ile karşı yönden farı sönük halde gelen motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

Dalaman-Ortaca kara yolu Altıntaş Mahallesi Bezkese Bulvarı'nda asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, ters yönde giden plakasız motosikletin sürücüsü Hakan Kınayer'e (21) "dur" ihtarında bulundu.

Kınayer ekiplerin ihtarına uymayarak ters yönde kaçmaya çalışırken, önce Büyükşehir Belediyesine ait bir otobüse yandan çarpıp daha sonra da karşı istikametten farı sönük halde gelen ehliyetsiz sürücü Demirhan İrgin'in (17) kullandığı 48 RZ 004 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Kınayer ve İrgin, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dalaman Devlet Hastanesi ve Ortaca'daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Demirhan İrgin ve Hakan Kınayer, hastanelerde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ABD'deki tekne yangınında kaybolanlardan kurtulan olmadı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla'da motosikletler çarpıştı: 1'i çocuk 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN