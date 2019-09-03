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O salıncaklar kaldırıldı

’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi ’ndaki salıncaklar, yapılan tebligatların ardından söküldü

Giriş Tarihi: 3.9.2019
O salıncaklar kaldırıldı
Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kaçak yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "Acayip şeyler" diye dikkat çektiği dev salıncaklar kaldırıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yıkım ihalesinin ardından 25 salıncak ile kaçak ve ruhsatsız yapılarla ilgili Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi tarafından çalışma başlatıldı. Tebligatların yapı ve salıncak sahiplerine bildirilmesinin ardından 12 vatandaş salıncaklarını kendisi kaldırırken jandarma ekipleri diğer salıncaklar için sabah saatlerinde yaylada tedbir aldı. Alınan tedbirlerin ardından 13 salıncak yıkım ekibi tarafından söküldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ise salıncaklar nedeniyle zarar gören alanda çimleme çalışması yaptı. Salıncakların yanı sıra alanda bulunan masa, sandalye ve 2 seyyar büfe kaldırıldı. Yıkım çalışmalarını Çamlıhemşin Kaymakam Vekili Bayram Sağır yerinde takip etti. Sağır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Rize gezisinde Ayder'in eski güzel günlerine kavuşabilmesi adına salıncakların kaldırılması talimatı verdiğini hatırlattı.

Muhammet DELAL/SABAH
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O salıncaklar kaldırıldı
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