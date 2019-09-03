Osmanlı kaftanıyla uyuşturucu sevkıyatı

BUGÜN NELER OLDU

Avustralya'ya gönderilmek üzere Ankara'da kargo şirketine bırakılan kolilerde ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda kaftanlara zulalanmış 46 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi. İhbarı değerlendiren Ankara polisi suda eritilerek kaftanlarının içindeki keçelere emdirilmiş, 33 kilo 550 gram baz morfin ve 12 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuya Narkotik köpeği 'İvan' tepki verirken, kargoları gönderen İran uyruklu A.B. ve A.A. kargo şirketinde suçüstü yakalandı. 2 zanlı tutuklandı.