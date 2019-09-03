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Otomobil takla attı; aynı aileden 5 kişi yaralandı

'da başka bir aracın sıkıştırdığı öne sürülen otomobil, şarampole devrilerek takla attı. Kazada, aynı aileden 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2019 09:44
Otomobil takla attı; aynı aileden 5 kişi yaralandı
Kaza, saat 05.30 sıralarında Aksaray-Adana karayolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Hatay'dan Ankara'ya gitmek için yola çıkan Bedirhan Elaldırsın (35) yönetimindeki 06 ZEV 77 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildikten sonra takla attı. Kazada, sürücü Bedirhan Elaldırsın, annesi Songül (67), eşi Gizem (29), çocukları Burak (3) ve Batuhan Elaldırsın (1) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Otomobil takla attı; aynı aileden 5 kişi yaralandı
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