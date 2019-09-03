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canlı yayında duyurdu... ile ilgili flaş gelişme

ile Tatlı Sert programında ilk kez ele alınan ve 3 cinayet, tecavüz ve işkenceyle suçlanan hakkında Adli tıp raporunun açıklanmasının ardından Müge Anlı canlı yayında Tuncer Ustael hakkında açılan yeni soruşturmayı duyurdu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2019 12:35 Güncelleme Tarihi: 3.9.2019 12:49
Müge Anlı canlı yayında duyurdu... Palu ailesi ile ilgili flaş gelişme

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın dosyasını açtığı ve aylardır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Palu Ailesi ile ilgili flaş bir gelişme yaşadı. Müge Anlı'nın canlı yayında duyurduğu bilgiye göre; Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Meryem ve Melike Tahnal'ın davası sürerken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da devreye girdi.

TECAVÜZ VE ÇOCUKLARA KÖTÜ MUAMELE...

Programı ihbar kabul eden Başsavcılık, program CD'lerini incelemek üzere istedi. Ardından Melike ve Meryem'i öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Tuncer Ustael hakkında; tecavüz ve çocuklara kötü muamele suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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Müge Anlı canlı yayında duyurdu... Palu ailesi ile ilgili flaş gelişme
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