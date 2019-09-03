ŞOK 4-10 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK markette bu hafta neler var?

Haftanın kaçırılmayacak fırsatları ŞOK aktüel ürünler indirim kataloğunda yer alıyor. 4 Eylül'den 10 Eylül tarihine kadar sürecek olan ŞOK kataloğunda birbirinden güzel indirim fırsatı tüketicisini bekliyor. Hem uygun hem kaliteli ürünlerinden ödün vermeyen marketin Çarşamba günü başlayacak olan indirimlerini kaçırmayın. Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte 4 – 10 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tam listesi…

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (4-10 EYLÜL 2019)

ŞOK aktüel bu hafta Çarşamba günü indirimleri ile ilk kampanyasını başlattı. Bu hafta gerçekten çok talep gören temel gıda ürünleri ve temizlik malzemelerinin yer aldığı haftanın önerisi kampanyası 10 Eylül'e kadar sürecek.

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