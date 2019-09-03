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4-10 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK markette bu hafta neler var?

Yeni haftaya ilişkin aktüel ürünler kataloğu müşterilerin beğenisine sunuldu. Hem ekonomik hem kaliteli ürünleriyle dikkat çeken 4- kataloğu yoğun ilgi görüyor. Katalogda bu hafta temizlik ürünleri dikkat çekiyor. Eylül ayında güzel indirimler ile aktüel kampanyalar hazırlayan , bu ayı harika bir kampanya ile tamamlayacak. Bu hafta Pril losyon bulaşık deterjanı ikincisi %50 indirimli olarak raflara dizilirken, Ariel sıvı deterjan çeşitleri ikili alımları ve Domestos çamaşır suyu çeşitlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatı yer alıyor. Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 4.9.2019 01:24
ŞOK 4-10 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK markette bu hafta neler var?

Haftanın kaçırılmayacak fırsatları aktüel ürünler indirim kataloğunda yer alıyor. 4 Eylül'den 10 Eylül tarihine kadar sürecek olan ŞOK kataloğunda birbirinden güzel indirim fırsatı tüketicisini bekliyor. Hem uygun hem kaliteli ürünlerinden ödün vermeyen marketin Çarşamba günü başlayacak olan indirimlerini kaçırmayın. Peki ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte 4 – aktüel ürünler kataloğunun tam listesi…

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (4-10 EYLÜL 2019)

ŞOK aktüel bu hafta Çarşamba günü indirimleri ile ilk kampanyasını başlattı. Bu hafta gerçekten çok talep gören temel gıda ürünleri ve temizlik malzemelerinin yer aldığı haftanın önerisi kampanyası 10 Eylül'e kadar sürecek.

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU TAM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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ŞOK 4-10 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK markette bu hafta neler var?
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