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SON DAKİKA! ’nın korkunç sonu! ’da piknik dönüşünde…

Son dakika haberi 'dan geldi. Gelen son bilgiye göre motosikletin ağaca çarpması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. Akdeniz Üniversitesi’nde İşletme Fakültesi'ni kazanan ve son kez ailesiyle piknik yapmak için Çamlıca mesire alanına giden Derya’nın ölümü ailesini şoke etti. Kazada metrelerce savrulan genç kızın ölümü yakınlarını yasa boğdu. İşte yürekleri burkan haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 3.9.2019 20:08 Güncelleme Tarihi: 3.9.2019 20:08
SON DAKİKA! Üniversiteli Derya’nın korkunç sonu! Kütahya’da piknik dönüşünde…

Gelen son dakika haberine göre 'nın yaşadığı korkunç olay yürekleri burkan cinsten. 'da kazandığı üniversite için 'ya gitmeden önce ailesiyle birlikte piknik yapan 23 yaşındaki genç kızın ölümü dönüş yolunda oldu. Yürekleri burkan , saat 02.00 sıralarında üzerinde meydana geldi. Gece piknikten akrabası olan Rıdvan Karabacak'ın kullandığı 39 NU 216 plakalı motosiklete binerek ayrılan , şehir turu attı. Ne olduysa bundan sonra yaşandı.

İşte yürekleri burkan acı son hakkındaki tüm detaylar…

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SON DAKİKA! Üniversiteli Derya’nın korkunç sonu! Kütahya’da piknik dönüşünde…
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