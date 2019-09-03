SON DAKİKA! Üniversiteli Derya’nın korkunç sonu! Kütahya’da piknik dönüşünde…

Gelen son dakika haberine göre üniversiteli Derya'nın yaşadığı korkunç olay yürekleri burkan cinsten. Kütahya'da kazandığı üniversite için Antalya'ya gitmeden önce ailesiyle birlikte piknik yapan 23 yaşındaki genç kızın ölümü dönüş yolunda oldu. Yürekleri burkan kaza, saat 02.00 sıralarında Fuat Paşa Mahallesi Ahi Evren Caddesi üzerinde meydana geldi. Gece piknikten akrabası olan Rıdvan Karabacak'ın kullandığı 39 NU 216 plakalı motosiklete binerek ayrılan Derya Gün, şehir turu attı. Ne olduysa bundan sonra yaşandı.

İşte yürekleri burkan acı son hakkındaki tüm detaylar…