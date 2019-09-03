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Son depremler! 3 Eylül 2019 Kandilli ve güncel listesi

Son zamanlarda sık sık olması vatandaşları oldukça korkuttu. Özellikle Ege bölgesinde etkisini gösteren depremler ufak çaplı olsa da çevre illerden hissedilebiliyor. Büyük depremin yaklaştığına dair söylentiler de ortaya atılıyor. Vatandaşlar gün içerisinde devamlı son depremlerin takibini yapıyor. Bugün sabah saatlerinde İzmir Karaburun'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. ve Kandilli güncel deprem listesini devamlı vatandaşlarla paylaşıyor. İşte (3 Eylül 2019) son depremler...

Giriş Tarihi: 3.9.2019 11:40
Son depremler! 3 Eylül 2019 Kandilli ve AFAD güncel deprem listesi

Son zamanlarda depremlerin sıklaşmasıyla vatandaşlar gün içerisinde düzenli olarak güncel deprem listesini takip etmeye başladı. Bu sabah İzmir Karaburun'un 3.8 büyüklüğünde bir depremle sarsılmasının ardından AFAD ve Kandilli güncel deprem listesini vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. İşte Türkiye son deprem listesi...

SON DEPREMLER (3 EYLÜL 2019)

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer          
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------         
2019.09.03 11:04:20  37.8523   29.6725        9.4      -.-  2.5  -.-   CARDAK (DENIZLI)
2019.09.03 10:27:29  37.3247   29.8272        5.6      -.-  2.3  -.-   TEFENNI (BURDUR)         
2019.09.03 10:17:31  38.7302   26.5720       10.3      -.-  3.3  3.2   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
2019.09.03 09:43:23  38.7328   26.5517        9.5      -.-  3.6  3.7   EGE DENIZI                         
2019.09.03 09:28:22  38.7207   26.5537        5.3      -.-  2.4  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)    
2019.09.03 08:08:15  37.2665   29.7915       20.3      -.-  1.8  -.-   SEYDILER-TEFENNI (BURDUR)        
2019.09.03 07:07:02  38.7333   26.5548        9.9      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                
2019.09.03 06:30:09  34.9128   26.4475       82.9      -.-  3.7  3.6   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)      
2019.09.03 04:27:53  38.1738   37.7952        5.0      -.-  2.6  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)       
2019.09.03 03:17:36  35.6715   30.4530       31.6      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                               
2019.09.03 03:14:31  35.8563   30.4088       21.7      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                             
2019.09.03 03:09:06  35.8732   30.4048       12.9      -.-  3.0  -.-   AKDENIZ                          
2019.09.03 01:10:37  36.9662   28.0827       12.1      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)        
2019.09.03 00:18:11  39.3562   25.7985       14.9      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI

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Son depremler! 3 Eylül 2019 Kandilli ve AFAD güncel deprem listesi
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