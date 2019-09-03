Son depremler! 3 Eylül 2019 Kandilli ve AFAD güncel deprem listesi

Son zamanlarda depremlerin sıklaşmasıyla vatandaşlar gün içerisinde düzenli olarak güncel deprem listesini takip etmeye başladı. Bu sabah İzmir Karaburun'un 3.8 büyüklüğünde bir depremle sarsılmasının ardından AFAD ve Kandilli güncel deprem listesini vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. İşte Türkiye son deprem listesi...

SON DEPREMLER (3 EYLÜL 2019)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2019.09.03 11:04:20 37.8523 29.6725 9.4 -.- 2.5 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.09.03 10:27:29 37.3247 29.8272 5.6 -.- 2.3 -.- TEFENNI (BURDUR) 2019.09.03 10:17:31 38.7302 26.5720 10.3 -.- 3.3 3.2 IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.09.03 09:43:23 38.7328 26.5517 9.5 -.- 3.6 3.7 EGE DENIZI 2019.09.03 09:28:22 38.7207 26.5537 5.3 -.- 2.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.09.03 08:08:15 37.2665 29.7915 20.3 -.- 1.8 -.- SEYDILER-TEFENNI (BURDUR) 2019.09.03 07:07:02 38.7333 26.5548 9.9 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI 2019.09.03 06:30:09 34.9128 26.4475 82.9 -.- 3.7 3.6 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 2019.09.03 04:27:53 38.1738 37.7952 5.0 -.- 2.6 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 2019.09.03 03:17:36 35.6715 30.4530 31.6 -.- 2.7 -.- AKDENIZ 2019.09.03 03:14:31 35.8563 30.4088 21.7 -.- 2.8 -.- AKDENIZ 2019.09.03 03:09:06 35.8732 30.4048 12.9 -.- 3.0 -.- AKDENIZ 2019.09.03 01:10:37 36.9662 28.0827 12.1 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 2019.09.03 00:18:11 39.3562 25.7985 14.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI