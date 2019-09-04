451 yıllık çeşmeyi restore ederken yıktılar

Beyoğlu'nda tarihi Pir Mehmet
Çeşmesi, taşeron
bir firma tarafından
restorasyon yapılıyor
diye çekiçlerle
yıkıldı. Emekyemez
Mahallesi
Yanıkkapı Sokak'ta
bulunan Mimar
Sinan tarafından
yaptırılan 451 yıllık
tarihi Pir Mehmet
Çeşmesi restorasyon
çalışmaları içerisinde
Vakıflar Bölge
Müdürlüğü tarafından
taşeron bir şirkete
teslim edildi.
Bir mühendis eşliğinde
cumartesi
günü çalışmalara
başlayan şirket çalışanları
çekiçlerle
tarihi taşları kırmaya
başladı. Taşların
bir bölümünü levye
ve çekiç darbeleriyle
çıkartan işçiler
esnafın tepkisiyle
karşılaştı. Esnafın
ihbarı üzerine olay
yerine gelen polisler,
işçileri gözaltına
aldı. Vakıflar
Bölge Müdürlüğü
de taşeron şirket
hakkında şikayette
bulundu.