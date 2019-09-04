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451 yıllık çeşmeyi restore ederken yıktılar

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2019
451 yıllık çeşmeyi restore ederken yıktılar
Beyoğlu'nda tarihi Pir Mehmet Çeşmesi, taşeron bir firma tarafından restorasyon yapılıyor diye çekiçlerle yıkıldı. Emekyemez Mahallesi Yanıkkapı Sokak'ta bulunan Mimar Sinan tarafından yaptırılan 451 yıllık tarihi Pir Mehmet Çeşmesi restorasyon çalışmaları içerisinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından taşeron bir şirkete teslim edildi. Bir mühendis eşliğinde cumartesi günü çalışmalara başlayan şirket çalışanları çekiçlerle tarihi taşları kırmaya başladı. Taşların bir bölümünü levye ve çekiç darbeleriyle çıkartan işçiler esnafın tepkisiyle karşılaştı. Esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, işçileri gözaltına aldı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü de taşeron şirket hakkında şikayette bulundu.
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451 yıllık çeşmeyi restore ederken yıktılar
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