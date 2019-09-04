5 çocuğu için eve çıktı koca kurbanı oldu

BUGÜN NELER OLDU

Niğde'de 11 yıldır şiddet gördüğü kocası Murat Çetinel tarafından öldürülen 36 yaşındaki Sibel Çetinel'in babası Nuri Tanrıverdi, kızının yaşadığı dramı anlattı. Gözyaşlarına boğulan baba Tanrıverdi, "Kızım Ağrı'nın Patnos ilçesindeki Özdemirler köyünde yaşıyordu. Kızım sürekli darp ediliyordu, çocukları için sabrediyordu. 12 yıllık evliydi. 11 yıldır darp ediliyordu. Kırmadık yeri kalmadı, hepsinin fotoğrafları elimizde var. Uzaklaştırma kararı 1 aydı, 6 aya uzatıldı. Silahı olduğunu biliyorduk. Bakanlık korumasındaydı. Önce Ağrı sığınma evindeydi sonra Kayseri'ye gönderildi. En son çocuklarıyla yaşaması için Niğde'de ev tuttuk burada eve giderken takip ederek evi belirliyor. Eve giriyor ve kafasına 2 el ateş ediyor. 5 çocuğunun gözü önünde oluyor" dedi. Tanrıverdi, firar eden katilin ilk olarak kızıyla anlaşmalı boşanma davası açtığı, sonradan vazgeçtiğini anlattı. Dün toprağa verilen Sibel Çetinel'in 5 çocuğu koruma altına alındı.