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yemekten kör oldu!

Giriş Tarihi: 4.9.2019
Abur cubur yemekten kör oldu!
İngiltere'de 17 yaşındaki bir erkek, son 10 yıldır 'abur cubur yediği için' kör ve sağır oldu. Doktorlar, iç hastalıklarını derledikleri raporda yer verdikleri vakada, gencin patates cipsi, patates kızartması, beyaz ekmek ve işlenmiş et ağırlıklı beslenmesi sonucu, 15 yaşında görme ve işitme kaybı yaşamaya başladığını yazdı. Gencin tedavisini yapan Bristol Üniversitesi Ulusal Sağlık Hizmetleri'nde görevli Dr. Denize Atan, "Yorgunlukla başlayan şikâyetler B12 ve vitamin eksikliklerini ortaya koydu. 15 yaşına geldiğinde işitme kaybı başladı, daha sonra da görme kaybı yaşadı. İki yıl boyunca giderek kötüleşen işitme ve görme yetileri, 17 yaşına geldiğinde tamamen kayboldu" dedi.
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Abur cubur yemekten kör oldu!
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