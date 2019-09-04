Aşure Günü ne zaman başlayacak? 2019 Aşure Günü hangi güne denk geliyor? İşte bilgiler

Müslüman alemi açısında milat kabul edilen hicretin 10. gününde Aşure Günü bulunur. Tarihin en önemli olaylarından biri kabul edilen "Aşure Günü ne zaman başlıyor?" sorusu Muharrem ayının içerisinde olmamızdan dolayı oldukça fazla araştırma konusu oldu. 31 Ağustos Hicri yılbaşı ile başlayan Muharrem ayının idrak edilmesiyle birlikte bir gelenek haline gelen Aşure Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2019 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN? MUHARREM AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Haberimizin devamından "Aşure Günü ne zaman?" sorusunun yanıtına ulaşabilir, konu ile ilgili detaylı bilgilere erişebilirsiniz.