Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Aşure Günü ne zaman başlayacak? 2019 Aşure Günü hangi güne denk geliyor? İşte bilgiler

ne zaman başlayacak? hangi güne denk geliyor? İşte bilgiler

Muharrem ayı içerisinde yer alan en önemli gün 'dür. 31 Ağustos Hicri yılbaşı ile birlikte idrak edilen Muharrem ayının içinde olmamız vesilesi ile vatandaşlar konu ile ilgili en güncel ve doğru bilgilere ulaşmak istiyorlar. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının İslam tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu ayın onuncu gününe "Aşure Günü" denilmiştir. İslam alemi açısından büyük önem taşıyan başlıyor, hangi güne denk geliyor?

Giriş Tarihi: 4.9.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 09:37
Aşure Günü ne zaman başlayacak? 2019 Aşure Günü hangi güne denk geliyor? İşte bilgiler

Müslüman alemi açısında milat kabul edilen hicretin 10. gününde bulunur. Tarihin en önemli olaylarından biri kabul edilen " başlıyor?" sorusu Muharrem ayının içerisinde olmamızdan dolayı oldukça fazla araştırma konusu oldu. 31 Ağustos Hicri yılbaşı ile başlayan Muharrem ayının idrak edilmesiyle birlikte bir gelenek haline gelen Aşure Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2019 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN? MUHARREM AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Haberimizin devamından "Aşure Günü ne zaman?" sorusunun yanıtına ulaşabilir, konu ile ilgili detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aşure Günü ne zaman başlayacak? 2019 Aşure Günü hangi güne denk geliyor? İşte bilgiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN