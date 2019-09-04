Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Bebeğini öldüren annenin intihar ettiği iddiası

Bebeğini öldüren annenin intihar ettiği iddiası

'un Atakum ilçesinde bir aylık bebeğini boğan kadının intihar ettiği iddia edildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2019 09:17 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 09:19
Bebeğini öldüren annenin intihar ettiği iddiası

Alınan bilgiye göre, işinden gece saatlerinde Körfez Mahallesi'ndeki evine dönen Tarık B, eşi Fatma B'yi (27) iple asılı halde, bir aylık bebeği Aybüke'yi ise beşiğinde hareketsiz buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, anne ve bebeğinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, annenin bebeği yastıkla boğduktan sonra intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor.

Anne ve bebeğin cenazeleri, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bebeğini öldüren annenin intihar ettiği iddiası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN