Bebeğini öldüren annenin intihar ettiği iddiası

Alınan bilgiye göre, işinden gece saatlerinde Körfez Mahallesi'ndeki evine dönen Tarık B, eşi Fatma B'yi (27) iple asılı halde, bir aylık bebeği Aybüke'yi ise beşiğinde hareketsiz buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, anne ve bebeğinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, annenin bebeği yastıkla boğduktan sonra intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor.

Anne ve bebeğin cenazeleri, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.