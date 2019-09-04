Beyin ölümü gerçekleşti 3.5 ay sonra doğum yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Çekya'nın Brno kentinde beyin ölümü 117 gün önce gerçekleşen bir kadın, doğum yaparak, sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Brno Üniversite Hastanesi'ndeki doğum, beyin ölümü sonrası sonuçlandırılan hamilelikler arasında en uzun süreli olmasıyla da Çekya tıp tarihine geçti. 2 kilo 13 gram ağırlığında ve 42 santimetre uzunluğundaki kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İsmi açıklanmayan 27 yaşındaki kadının, doğumun ardından kocası ve ailesinin diğer üyelerinin rızasıyla yaşam cihazından bağlantısı kesilerek ölmesine izin verildi. Doktorlar, beyin ölümü gerçekleşen ve yaşam cihazına bağlı kadının sağlıklı doğum yapabilmesi için ayaklarının uzun bir süre belirli aralıklarla yapay bir şekilde hareket ettirildiğini bildirdi.