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BİM aktüel ürünleri kataloğu bu hafta neler var? 6 Eylül 2019 BİM aktüel kataloğu yayınlandı

Yeni haftaya ilişkin olarak büyük bir merakla beklenen BİM aktüel kataloğu belli oldu. İlgili liste, kurumun resmi sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı. Bu haftanın BİM kataloğu aktüel listesinde indirimli kırtasiye fırsatları bulunurken, teknoloji ürünleri de oldukça iddialı. Haftanın öne çıkanları ise hiç şüphesiz, HP marka notebook ile ile Kumtel marka cam ankastre set olarak dikkat çekiyor. Vatandaşlar da, 'Bu hafta BİM aktüel ürünleri kataloğu listesinde neler var?' sorusuna yanıt arıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizden indirimli kırtasiye ürünleri ile çeşitli teknolojik aletleri içeren 6 Eylül 2019 Cuma BİM aktüel ürünler listesine yer verdik.

Giriş Tarihi: 4.9.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 09:44
BİM aktüel ürünleri kataloğu bu hafta neler var? 6 Eylül 2019 BİM aktüel kataloğu yayınlandı

Haftanın 6 Eylül günü için kataloğu belli oldu. Her Cuma olduğu gibi bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı. Bu doğrultuda, milyonlarca vatandaş 'Bu hafta BİM 6 Eylül Cuma aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde indirimli kırtasiye ürünleri ile teknoloji aletleri gibi oldukça çeşitli fırsatlar bulunuyor.

BU HAFTA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürün olarak ise hiç şüphesiz, HP marka notebook olarak dikkatleri çekiyor. Katalogda son derece çeşitli kırtasiye ürünleri bulunurken, elektronik tutkunları için de teknoloji fırsatları bulunuyor. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 6 Eylül BİM kataloğuna ulaşabilirsiniz.

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BİM aktüel ürünleri kataloğu bu hafta neler var? 6 Eylül 2019 BİM aktüel kataloğu yayınlandı
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