Boşanma tebligatından adresi öğrenip katletti

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, boşanma davası açan eşi Melike Baştürk ile birlikte yaşadığı, kendisinin asker arkadaşı Salih Durmuş'u (49) tabancayla vurarak öldüren Nazım Baştürk'ün (49), mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı.Melike Baştürk ve sevgilisi Salih Durmuş'u silahla vurduktan sonra kaçan Nazım Baştürk, kamera görüntüleri sayesinde kimliği tespit edilip Yalova'da yakalanmıştı. Baştürk ifadesinde eşinin kendisine 6 ay önce boşanma davası açıp, Yalova'yı terk ettiğini anlattı. Baştürk'ün, "Eşimin Çorlu'da askerliğimizi de birlikte yaptığım arkadaşım Salih'in yanına gittiğini ve ona kaçtığını duydum. Birlikte yaşıyorlarmış, gücüme gitti ve çok kafama taktım. Evime boşanma davası için tebligat geldiğinde Çorlu'da yaşadıkları adres yazıyordu. Adresi öğrendikten sonra Çorlu'ya gittim. Evlerinin bulunduğu mahalledeki parkta sabahladım. Evden çıktıklarını gördüm. Alışveriş yaptılar sonra yolda giderken olay gerçekleşti" dediği öğrenildi.