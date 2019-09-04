Cezaevinden firar edip karısını öldürdü

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Konya'nın Karatay ilçesinde yaşayan Ali Mıngır (45) uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 4 yıl önce cezaevine giren Mıngır, kısa süre önce Ayfonkarahisar Bolvadin yarı açık cezaevine alındı. Bu arada Ali Mıngır, eşi Birsen Mıngır'ın (48) Bahattin Dakım ile yaşamaya başladığını öğrenince önceki gece firar etti. Sabaha karşı 05.00 sıralarında eşinin ve sevgilisinin yaşadığı Meram ilçesindeki Sahibiata Mahallesi'ne giden zanlı, pencereden evin mutfak bölümüne molotof kokteyli atarak yangın çıkardı. Alevlere uyanan Birsen Mıngır (48) panikle dışarıya çıktı. Kapıda bekleyen zanlı, Birsen Mıngır'ı sırtından pompalı tüfekle vurdu. Vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri 4 çocuk annesi Mıngır'ı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan kadın doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Karısını öldüren katil zanlısı daha sonra Birsen Mıngır'ın kardeşinin evine gidip, "Kız kardeşini vurdum, hastaneye git" dedikten sonra firar etti. Kadının sevgilisi Bahattin Dakım'ın tehdit edildiği için yangın sırasında evden çıkmadığı öğrenildi. Kaçan zanlı ise aranıyor.