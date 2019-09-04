Çocuk parkında müzik cinneti

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'in Kozluca Mahallesi'ndeki Kabasakal Parkı'nda önceki akşam meydana gelen olayda Ersin (33) ve Aynur Öznişastacı (23) çifti, iki çocukları parkta oynarken otomobilde müzik dinlemeye başladı. Parkın yanındaki binada oturan Ahmet Çetinkaya, çok ses yaptıkları iddiasıyla otomobilin yanına gidip çifti uyarınca taraflar tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Ahmet Çetinkaya, evine gidip aldığı tabancayla, çocuklarının yanında çifte ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Aynur ve Ersin Öznişastacı çifti kanlar içinde kaldı. Ersin Öznişastacı, hastanede hayatını kaybetti. Çifte ateş açan Ahmet Çetinkaya, gözaltına alındı.Ayağına mermi isabet eden Aynur Öznişastacı'nın polise verdiği ifadede, sıcak hava nedeniyle eşi ve çocuklarla birlikte parka gittiklerini belirterek, "Çocuklar oyun oynarken eşimle birlikte araçta müzik dinlerken, bir kişi gelip eşimle küfür ederek konuştu. Ardından eşim 'Benimle düzgün bir dille konuş' dedi. Sonra adam evine giderek tabancasını alıp bize ateş açtı" dediği öğrenildi.