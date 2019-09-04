Denetimli serbestti doktoru hastanelik etti

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sağlık ocağında kendisine rapor yazılmamasına sinirlenip doktoru darp eden Birkan Yeşilbağ'ın denetimli serbestlik kapsamında olduğu ortaya çıktı. Olay, 11 Temmuz 2019 günü, Bayraklı 20 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından sabıkası olan, denetimli serbestlik kapsamında bulunan Birkan Yeşilbağ, sağlık ocağına gidip, Dr. Mahide Agara'dan kendisine rapor yazmasını istedi. Dr. Agara ve Dr. Alper Durmuş Sönmez bu talebi reddetti. Yeşilbağ, iddianameye göre, "Raporu alamazsam burayı yakarım. Her yeri tuz buz ederim" diye bağırdıktan sonra, bilgisayarın klavyesini yerinden sökerek Dr. Agara'ya fırlattı. Hemen ardından odada bulunan Dr. Sönmez'e yumruk attı. Kalp hastası olan ve kalbinde pil bulunan Dr. Sönmez, fenalaştı, Birkan Yeşilbağ ise gözaltına aldı. İki hekim de Birkan Yeşilbağ'dan şikâyetçi oldu. Yeşilbağ, tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmanın ardından iddianameyi hazırladı. Birkan Y. hakkında 'Kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlamaların 7 yıla kadar hapis cezası istendi.