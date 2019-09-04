Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ duyurdu! (4 Eylül 2019) Elektrik kesinti listesi…

İstanbul'da elektrik kesintisi! Elektrik kesintisi yaşanan ilçelerdeki vatandaşlar BEDAŞ duyurularını araştırıyor. Resmi site üzerinden yayınlanan listede kesinti olan ilçeler sırasıyla yazıldı. 4 Eylül İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) duyurdu! İşte detaylar…

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

- BAŞAK Mh., REŞAT NURİ GÜNTEKİN Cd., MİMAR SİNAN Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- CANKURTARAN Mh., AHIRKAPI İSKELESİ Sk., AHIRKAPI Cd., AMİRAL TAFTİL Sk., CANKURTARAN Cd., CANKURTARAN ÇIKMAZI Sk., CANKURTARAN MEYDANI Mey., KERESTECİ HAKKI Sk., ŞEHİT HASAN KUYU Sk., SEYİT HASAN Sk., SULTAN AHMET Mh., AHIRKAPI Cd., AHIRKAPI İSKELESİ Sk., AKBIYIK Cd., AKBIYIK CAMİİ Sk., AKBIYIK DEĞİRMENİ Sk., KENNEDY Cd., KERESTECİ HAKKI Sk., KUPACILAR Sk., TEZHİP ÇIKMAZI Sk., YENİGÜVEY Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- MEHMET AKİF Mh., BAHARİYE Cd., 3.ÇAM Sk., NERGİZ Sk., 3.İNÖNÜ Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- MEHMET AKİF Mh., DERİN Sk., 1.MİMAR SİNAN Cd., 3.İNÖNÜ Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- TUNA Mh., 708. Sk., 704. Sk., 705. Sk., 714. Sk., 715. Sk., 716. Sk., 717. Sk., 719. Sk., 721. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ORHAN GAZİ Mh., 2.YOL Sk., 3.YOL Sk., 4.YOL Sk., 5.YOL Sk., 6.YOL Sk., 7.YOL Sk., 8.YOL Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ORUÇREİS Mh., 534. Sk., 543. Sk., 541. Sk., ŞEHİT ALİ KARAHAN Cd., 530. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- TURGUT REİS Mh., 418. Sk., 421. Sk., 420. Sk., 422. Sk., 424. Sk., 425. Sk., 426. Sk., 428. Sk., CAMİ Sk., 400. Sk., OKUL Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- 50. YIL Mh., CEBECİ Mh., ESENTEPE Mh., GAZİ Mh., UĞUR MUMCU Mh., ZÜBEYDE HANIM Mh., 75. YIL Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-07:30271



- TURGUT REİS Mh., 495. Sk., 490/1. Sk., 491. Sk., 488. Sk., 492. Sk., ADEM YAVUZ Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ELBASAN Mh., İNCEĞİZ Mh., İNCEĞİZ Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- NAMIK KEMAL Mh., NAMIK KEMAL Cd., KOSOVA Cd., YILDIZ Cd., 32. Sk., 33. Sk., 27. Sk., 38. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MAVİGÖL Mh., EYÜP SULTAN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- MEHMET AKİF ERSOY Mh., 1826. Sk., 1833. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- KAZIM KARABEKİR Mh., 814. Sk., 816. Sk., 817. Sk., 818. Sk., 820. Sk., 822. Sk., 825. Sk., 825/1. Sk., 826. Sk., 827. Cd., 828. Sk., 829. Sk., 830. Sk., 831. Sk., DR. GÜRKAN CEYLAN Cd., HEKİMSUYU Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ŞEMSİPAŞA Mh., SOKULLU MEHMETPAŞA Cd., 10. Sk., 11. Sk., 12. Sk., 13. Sk., 3. Sk., 4. Sk., 5. Sk., 6. Sk., 7. Sk., 8. Sk., 9. Sk., CENGİZ TOPEL Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:30-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- MUSTAFA KEMALPAŞA Mh., KARADUT Sk., MEKTEP Sk., CAMİ Sk., İSTİKLAL Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- MUSTAFA KEMALPAŞA Mh., KÖROĞLU Sk., ÜMİT Sk., LALE Sk., YILDIRIM BEYAZIT Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- MUSTAFA KEMALPAŞA Mh., MİMARSİNAN Cd., FİRUZKÖY BULVARI Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- MUSTAFA KEMALPAŞA Mh., MİMARSİNAN Cd., İSTİKLAL Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Mh., GÜNDOĞDU Sk., KINALITEPE Sk., SIRPSINDIĞI Sk., PARK Sk., ALTAY Sk., AKPINAR Sk., TURUNÇLU Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Mh., GÜNEŞ Sk., KINALITEPE Sk., GÜNAY Sk., GÜNDOĞDU Sk., GÜRPINAR Sk., MURATLI Sk., NADİDE Cd., AKPINAR Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- HASTANE Mh., AZİM Sk., SÖĞÜTÖZÜ Sk., MİRALAY Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- CEVİZLİK Mh., DANTELACI Sk., FAHRİ KORUTÜRK Cd., HAFIZ ÇIKMAZI Sk., HALLAÇ HÜSEYİN Sk., HAMAM Sk., HATBOYU ÇIKIŞI Sk., HÜSREVİYE Sk., İMREN Sk., İSTANBUL Cd., İZZET MOLLA Sk., MOR SÜMBÜL Sk., MUHASEBECİ Sk., REYHAN Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- CEVİZLİK Mh., DANTELACI Sk., FAHRİ KORUTÜRK Cd., HAFIZ ÇIKMAZI Sk., HALLAÇ HÜSEYİN Sk., HAMAM Sk., HATBOYU ÇIKIŞI Sk., HÜSREVİYE Sk., İMREN Sk., İZZET MOLLA Sk., MOR SÜMBÜL Sk., MUHASEBECİ Sk., REYHAN Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 14:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- MAHMUTBEY Mh., DİLMENLER Cd., PEYAMİ SAFA Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-10:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- MAHMUTBEY Mh., PEYAMİ SAFA Cd., HACI BOSTAN Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- MAHMUTBEY Mh., DİLMENLER Cd., PEYAMİ SAFA Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:30-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., MEHMET AKİF ERSOY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:50-13:50 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ALİPAŞA Mh., TPAO TESİSLERİ Sk., E-5 TEM Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- CEVİZLİK Mh., EBUZİYA Cd., HAMDİPAŞA MEKTEBİ Sk., KARTOPU Sk., KENNEDY Cd., MUHTAR HALİT KRAL Sk., SAKIZLI YALI Sk., ZEYTİNLİK Mh., EBUZİYA Cd., KENNEDY Cd., LAMİBEY Sk., MOR MENEKŞE Sk., ODABAŞI Sk., ÖMER NACİ Sk., PANCAR Sk., ŞEHİT NUSRET Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- AYAZAĞA Mh., MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- AYAZAĞA Mh., MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- KÜÇÜK PİYALE Mh., TOPRAK TABYA Sk., FİŞEKHANE DERESİ Cd., PİYALEPAŞA Bul., PİŞMANİYE Sk., KAPTANPAŞA Mh., PİYALEPAŞA Bul., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- KÜÇÜK PİYALE Mh., YENİ YOL ARA Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- KAPTANPAŞA Mh., BİRLİK Sk., BÜYÜK ALTAYBAŞI Sk., BÜYÜK SİNAN PAŞA Sk., BÜYÜK Sk., CEYLAN ARALIĞI Sk., CEYLAN Sk., ÇAKMAK Sk., ÇİFTÇİLER Sk., KALAFATÇI YUSUF Sk., KULAKSIZ Cd., MAŞA Sk., MEZARLIK ARKASI Sk., SEZER Sk., SİNAN PAŞA YUMAK Sk., YAY GEÇİDİ Sk., YAY Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- MİTHATPAŞA Mh., DAVUTPAŞA Cd., KIZILÇAM Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- EMİN SİNAN Mh., EMİN SİNAN CAMİİ Sk., EMİN SİNAN HAMAMI Sk., MOLLA FENARİ Mh., YENİÇERİLER Cd., MİMAR HAYRETTİN Mh., ASMAKANDİL Sk., DOĞRAMACI Sk., DİVAN-I ALİ Sk., EMİN SİNAN HAMAMI Sk., GEDİKPAŞA Cd., GEDİKPAŞA CAMİİ Sk., HATTAT Sk., KARA BABA TÜRBESİ Sk., SİNEKLİ MEDRESE Sk., TİYATRO Cd., YAHYAPAŞA Sk., YENİÇERİLER Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- MİMAR SİNAN Mh., PAPATYA Sk., 2.DENİZ Sk., FATİH Cd., 1.CAMİ Sk., İMAM HASAN Sk., BAHÇEKÖY Cd., MANOLYA Sk., 2.ATMACA Sk., OKUL Cd., KAYNAK Sk., MİTHATPAŞA Mh., AKBABA Sk., GÜLERYÜZ Sk., ŞAHİN Sk., SELANİK Bul., 1.ÖNAL Sk., FINDIK Sk., 2.ÇİMEN Sk., AYDINLIK Sk., 1.ENDER Sk., SAFİR Sk., BAHÇEKÖY Cd., 1.ZAKKUM Sk., 1.ELMAS Sk., 1.ÇİĞDEM Sk., 3.PINAR Sk., PAPATYA Sk., GÜLNUR Sk., KARTAL Sk., 1.VEZİRTEKKE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- YUNUS EMRE Mh., 445. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:10-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.