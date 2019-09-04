Eymen bebeğin öldürülmesine ilişkin son dakika haberi! Eymen'in halası o görüntülerle...

İzmir'in Buca ilçesinde 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın dövülerek öldürülmesiyle ilgili son dakika ortaya çıktı. Eymen henüz 2 yaşındayken babası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine anne Mine Durak, kendi isteğiyle Eymen'den bir yaş küçük kızını Çocuk Esirgeme Kurumu'na verdi. Küçük kız kurumdan bir aileye evlatlık olarak teslim edildi. Eymen ise sözde annesiyle kaldı. İddiaya göre anne fuhuşa başladı.

EYMEN BEBEĞİN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN SON DAKİKA HABERİ!

Küçük Eymen'i de Aydın'da bir arkadaşına verdi. Eymen ile ilgili ilk ihbar da Aydın'dan yapıldı. Küçük çocuğa annesinin sahip çıkmadığı yönündeki ihbar üzerine Aydın Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri Eymen'i alıp çocuk bakımevine yerleştirdi. Eymen 1 ay kadar kurumda kaldı.