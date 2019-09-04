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'un Ümraniye ilçesi TEM mevkisinde özel halk otobüsü alev alev yandı

'un Ümraniye ilçesi TEM mevkisinde özel halk otobüsü alev alev yandı. itfaiye tarafından söndürülürken, olayda ölen yada yaralanan olmadı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2019 22:51 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 23:46
İstanbul'un Ümraniye ilçesi TEM Otoyolu Çavuşbaşı mevkisinde özel halk otobüsü alev alev yandı

Yangın, saat 21.00 sıralarında TEM otoyolu Edirne istikameti Elmalı Barajı mevkiinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan Muharrem Koncaoğlu yönetimindeki 34 HC 7795 plakalı, içinde yolcusu bulunan halk otobüsünün motor kısmı bir anda alev aldı. Sürücü otobüsü emniyet şeridinde durdurarak yolcularını tahliye etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kontrol altına aldı. Otobüs kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.



Otobüs şoförü Muharrem Koncaoğlu, "Yolcu vardı boşalttık yolcuları aktarma yaptık. Yaralı yok şu anda. İtfaiyeyi çağırdık, patlama oldu bir anda. Sultanbeyli'den Mecidiyeköy'e gidiyordum" dedi.

Geri çekildi! Kutlamalar başladı...

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İstanbul'un Ümraniye ilçesi TEM Otoyolu Çavuşbaşı mevkisinde özel halk otobüsü alev alev yandı
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