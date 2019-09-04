İtalya’da bir kez daha hükümet kuruldu

Başbakan Giuseppe Conte, 6 gün süren koalisyon görüşmelerinin ardından yeni kabinesini Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sundu. PD-M5S hükümetine, parlamentonun her iki kanadında da çoğunluk sağlanması için sol parti 'Liberi e Uguali' (LEU) partisi de bir bakanla dahil oldu. Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'de yemin edecek ikinci Conte hükümetini bekleyen sınav ise parlamentonun her iki kanadından da güvenoyu almak olacak.



M5S LİDERİ Dİ MAİO DIŞİŞLERİ BAKANI OLDU

Bir önceki hükümette Başbakan Yardımcılığı ve İktisadi Gelişim Bakanlığı görevlerini yürüten M5S lideri Luigi di Maio yeni hükümetin Dışişleri Bakanı oldu. Başbakan Yardımcısı ise M5S'den Riccado Fraccaro oldu. İç işleri Bakanlığı'na ise parlamento dışından eski Milano Valisi Luciana Lamorgese atandı.

PD ile M5S arasında yapılan hükümet kurma çalışmaları öne çıkan en büyük fikir ayrılığı, Di Maio'nun rolü ve Başbakan Yardımcılığına hangi partinin sahip olacağı konusunda yaşanmıştı. PD kanadı yeni kurulacak hükümetin bir öncekinin devamı olarak görülmemesi için M5S üyelerinin kabinedeki rollerinde değişiklik talep etmiş ve tarafsız Başbakan Conte'nin geçmişte 5 Yıldız Hareketi'ne yakınlığını öne sürerek Başbakan Yardımcılığı görevinin kendi partilerine verilmesi gerektiğini savunmuştu.



LİG PARTİSİ LİDERİ SALVİNİ: KOLTUK HÜKÜMETİ UZUN SOLUKLU OLMAYACAK

5 Yıldız Hareketi ile sürdürülen koalisyon hükümetinin sonunu getiren Lig Partisi lideri Matteo Salvini, erken seçime gidilmesi yerine parlamento içinde yeni hükümet oluşturma çabalarını 'İtalyan halkının oyuna hakaret' olarak niteledi. PD-M5S işbirliğinin 'koltuk sevdası' temelinde kurulduğunu söyleyen Salvini, yeni hükümetin uzun soluklu olamayacağını iddia etti.

Eski İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, İtalya ve Fransa arasında yapılması planlanan bir hızlı tren projesi hakkında hükümetinin iki kanadının ters düşmesi üzerine, Conte hükümetin çoğunluğu kaybettiğini söyleyerek hükümet krizi çıkarmış, erken seçime gidilmesini talep etmişti.



Yeni bakanlar kurulu

Yeni kabine M5S'den 10, PD'den 9 ve LEU'dan bir bakanın yanı sıra bir teknokrat görev alacak. 7'si kadın olan yeni bakanlar kurulu şu isimlerden oluşuyor:

"Başbakan Yardımcısı: Riccado Fraccaro (M5S)

İçişleri Bakanı : Luciana Lamorgese (teknokrat)

Dışişleri Bakanı: Luigi Di Maio (M5S)

Ekonomi Bakanı: Roberto Gualtieri (PD)

Savunma Bakanı: Lorenzo Guerini (PD)

Adalet Bakanı: Alfonso Bonafede (M5S)

Çalışma Bakanı: Nunzia Catalfo (M5S)

İktisadi Gelişim: Stefano Patuanelli (M5S)

Tarım ve Orman Bakanı: Teresa Bellanova (PD)

Kültür ve Turizm Bakanı: Dario Franceschini (PD)

Altyapı ve Ulaştırma Bakanı: Paola De Micheli (PD)

Parlamento ile İlişkiler Bakanı: Federico D'Inc (M5S)

Sağlık Bakanı: Roberto Speranza (LEU)

Eğitim Bakanı: Lorenzo Fioramonti (M5S)

Çevre Bakanı: Sergio Costa (M5S)

İnovasyon Bakanı: Paola Pisano (M5S)

Kamu Yönetim Bakanı: Fabiana Dadone (M5S)

Bölgelerden sorumlu Bakan: Francesco Boccia (PD)

Spor Bakanı: Vincenzo Spadafora (M5S)

Aile ve Eşit Haklar Bakanı: Elena Bonetti (PD)

AB Bakanı: Enzo Amendola (PD)

Güneyden sorumlu Bakanı Giuseppe Provenzano (PD)"