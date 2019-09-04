Karadeniz’de hamsi bol, palamut yok

BUGÜN NELER OLDU

Karadenızli balıkçılar, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte 'Vira bismillah' diyerek, ağlarını denize attı. Sinop'ta, balıkçı tezgahları istavrit ve mezgitin yanı sıra hamsi ile doldu. Vatandaşlar, sezonun ilk hamsisine yoğun talep gösterdi. İstavrit 10, mezgit 15, hamsi ise 20 TL'den satışa sunuldu. Sinoplu balıkçı Mert Kanal, sezonun ilk hamsisinin oldukça rağbet gördüğünü belirterek, "Hamsi biraz erken başladı, nedeni şu; bu sene palamut avcılığı yok. Daha doğrusu palamut yok. Balıkların hemen hemen tamamı var, palamut hariç" dedi.