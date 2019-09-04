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Mahkeme köpeği silah saydı

Ağır Ceza Mahkemesi, gece bir kişiyi yağmalayan şahsın, suç işlerken korkutucu güç sağlaması için yanında bulundurduğu köpeği silah saydı

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2019
Mahkeme köpeği silah saydı
Davaya konu olan geçtiğimiz aylarda İstanbul Bayoğlu'nda yaşandı. Orhan U., arkadaşlarıyla Beyoğlu'nda bir mekanda eğleniyordu. İddiaya göre mekandan çıkıp eve gitmek isteyen genç adamın önünü, elinde köpeği bulunan bir adam kesti. Elindeki köpekle Orhan U.'yu korkutan saldırgan, genç adamın cep telefonu cüzdanı ve bir miktar parasını yağmaladı. Polis merkezine giderek şikayetçi olan Orhan U.'nun ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kimliği tespit edilen saldırganın Ali C. olduğu anlaşıldı. İfadesi alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen 44 yaşındaki saldırgan ifadesinde alkollü olduğunu fakat kimseyi yağmaladığını kaydetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda Ali C. hakkında yağma suçundan iddianame düzenlendi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkemede yağma suçunu köpekle birlikte işleyen Ali C.'nin köpeği silah gibi kullandığını ileri sürerek cezasını ağırlaştırmak istedi. Ek savunması alınmak üzere duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
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Mahkeme köpeği silah saydı
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