Mahkeme köpeği silah saydı

BUGÜN NELER OLDU

Davaya konu olan geçtiğimiz aylarda İstanbul Bayoğlu'nda yaşandı. Orhan U., arkadaşlarıyla Beyoğlu'nda bir mekanda eğleniyordu. İddiaya göre mekandan çıkıp eve gitmek isteyen genç adamın önünü, elinde köpeği bulunan bir adam kesti. Elindeki köpekle Orhan U.'yu korkutan saldırgan, genç adamın cep telefonu cüzdanı ve bir miktar parasını yağmaladı. Polis merkezine giderek şikayetçi olan Orhan U.'nun ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kimliği tespit edilen saldırganın Ali C. olduğu anlaşıldı. İfadesi alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen 44 yaşındaki saldırgan ifadesinde alkollü olduğunu fakat kimseyi yağmaladığını kaydetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda Ali C. hakkında yağma suçundan iddianame düzenlendi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkemede yağma suçunu köpekle birlikte işleyen Ali C.'nin köpeği silah gibi kullandığını ileri sürerek cezasını ağırlaştırmak istedi. Ek savunması alınmak üzere duruşma ileri bir tarihe ertelendi.