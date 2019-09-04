Marmaris’te 5 hektar kızılçam ormanı yandı

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA-Marmaris karayolunun 17. kilometresindeki Taşhan mevkisindeki makilik alanda, dün 14.30 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hemen bitişikteki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alana sıçradı. Bölgeye, 5'i Muğla, 7'si ise çevre illerden olmak üzere 12 söndürme helikopteri, 35 arazöz, 2 dozer, 5 su tankeri ve 200 orman işçisi sevk edildi. Yanan çam kozalaklarının patlamasıyla geniş bir alana yayılan alevlere 12 helikopter toplam 80 sorti yapıp, 200 ton su bıraktı. Alevlerin yol kenarındaki iş yerlerine 500 metre kadar yaklaşması korkuttu. 1.5 saatte söndürülen yangında, 5 hektar orman zarar gördü.